캔버스 월드와이드, 애드위크 선정 ‘가장 떠오르는 미디어 회사’ 수상

애드위크가 매해 발표하는 ‘올해의 미디어 대행사(Media Agency of the Year)’ 시상 부문 중 하나인 ‘가장 떠오르는 미디어 회사’ 상은 우수한 운영 역량 및 잠재 성장 가능성을 보유한, 앞으로 주목해야 할 4~6년차 신생 회사에 수여된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.