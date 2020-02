美-탈레반, 22일 0시부터 '임시휴전' 돌입…이달 말 평화협정 체결

21일 주요 외신에 따르면 자베드 파이살 아프간 국가안보위원회 대변인은 22일 0시부터 일주일 동안 양측의 '폭력감소(reduction in violence) 조치가 시작된다고 밝힌 것으로 알려졌다.

