오리온 '제주용암수', 독일 iF 디자인 어워드 패키지 부문 본상 수상

세계 3대 디자인 대회로 꼽히는 iF 디자인 어워드는 독일 하노버전시센터에서 주관하고 있다. 60개국 7000점 이상의 작품이 출품됐다. 오리온 제주용암수는 파슨스 디자인스쿨 제품디자인과 교수를 역임하고 레드닷, iF 등 세계 4대 디자인 어워드를 석권한 카이스트 배상민 교수가 디자인을 맡았다.

[아시아경제 최신혜 기자] 오리온은 프리미엄 미네랄워터 ‘오리온 제주용암수’가 ‘2020 독일 iF 디자인 어워드’ 패키지 디자인 부문 본상을 수상했다고 17일 밝혔다.