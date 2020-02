박상진 메타넷엠플랫폼 대표 “디지털 마케팅 플랫폼 기업으로 도약할 것”

공모자금은 향후 데이터 애널리틱스, 클라우드 서비스형 소프트웨어ㆍ플랫폼(SaaSㆍPaaS) 등을 도입해 스마트 컨택센터를 구축하는 데 사용할 예정이다. 박 대표는 "IT 기술을 토대로 사람 중심으로 운영업무를 디지털화해 더욱 효율화된 서비스를 제공할 것"이라고 전했다. 또한 인수·합병(M&A)을 통해 자체적으로 보유하지 못한 역량을 보완하는 데도 힘쓸 예정이다. 앞서 회사는 이지오스 등 컨택센터 운영기업과 데이터 분석 전문회사 엔코아와 M&A를 실시한 바 있다.

