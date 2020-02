WHO, "신종코로나 중국 신규확진자 첫 감소"

이날 브리핑에서 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 "신종 코로나 연구 우선순위를 파악하고 국제적인 연구 노력을 조정하기 위해서 연구·혁신 포럼을 소집했다"고 말했다.

마이크 라이언 WHO 긴급대응팀장은 이날 언론 브리핑에서 "신종 코로나가 정점에 도달했다고 말하기에는 시기상조이지만 지난 5일처음으로 중국 내에서 신규 확진자 수가 감소했다"고 언급했다.