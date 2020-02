'韓 입국금지 확대' 제동거는 中…"관련국 WHO 권고 따라야"(종합)

싱 대사의 이 같은 언급은 야당은 물론 여당 내에서도 입국금지 확대 조치 의견이 나오는 상황과 맞부딪치는 것이어서 정치권 안팎의 논란도 가중될 것으로 전망된다. 앞서 이날 게브레예수스 WHO 사무총장은 3일(현지시간) 신종 코로나바이러스 억제를 위해 여행과 교역을 금지할 필요가 없다고 재차 언급했다.

싱 대사는 "중국 정부는 투명하게 국제적으로 협력하고 있다"면서 "테드로스 아드하놈 게브레예수스 세계보건기구(WHO) 사무총장과도 의견을 교환했고 투명한 국제 협력으로 모범이 됐다고 평가를 받았다"고 설명했다. 이어 그는 한국이 취한 이번 조치에 대해 언급하지 않겠다면서도 "WHO가 세계에서 가장 권위 있는 국제기구인 만큼 WHO 권고에 근거에서 하면 되지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.