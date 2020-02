유아인·송혜교 "우한을 사랑하자" 응원에 韓누리꾼들 '싸늘'

영화배우 송혜교(좌)와 유아인(우)/사진=유아인 인스타그램 캡처

[아시아경제 김성열 인턴기자] 영화배우 유아인과 송혜교가 신종 코로나바이러스감염증(우한폐렴)의 발병지인 중국 우한을 응원했다. 이에 국내 누리꾼들은 싸늘한 반응을 보이고 있다.

유아인은 지난 1일 자신의 인스타그램에 영상과 함께 "1111. We are human. We are earth. We are one(우리는 사람이다. 우리는 지구다. 우리는 하나다)"라는 글을 게재했다.

해당 영상에는 지구 모형에 "LOVE FOR HUMAN"이라는 문구가 적혀있다. 영상을 재생하면 'HUMAN'의 H와 M이 회전하면서 "LOVE FOR WUHAN"으로 문구가 바뀐다.

이 영상은 유아인이 소속된 아티스트 그룹 '스튜디오 콘크리트'에서 실험 작업 '1111'으로 제작한 것으로 알려졌다.

영화배우 유아인·송혜교가 인스타그램에 올린 영상/사진=유아인 인스타그램 캡처

이어 송혜교도 지난 2일 자신의 인스타그램에 이 영상을 게재했다. 해당 게시물 댓글 기능은 제한됐다.

이에 대해 중국 누리꾼들은 "중국인으로서 다른 나라에 피해를 줘서 미안하다고 생각하고 있다", "이해해줘서 고맙다"와 같은 반응을 보였다.

하지만 국내 누리꾼들은 달갑지 않다는 반응이다.

누리꾼들은 "지금 한국인들까지 엄청난 피해를 보고 있는데, 눈치 좀 챙겨라", "자국민을 먼저 생각해야 하는 것 아닌가", "그렇게 인류애 실천하고 싶으면 직접 가서 봉사하라"와 같은 반응을 보였다.

