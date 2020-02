오스틴강, 코코넛 앞에선 코섹남 변신→최자XKCM 민물 낚시 실패 "멘붕"

[아시아경제 박지완 기자] '정글의 법칙 in 폰페이(이하 '정법')' 오스틴은 코코넛을 깨기 위해 열정을 다하는 모습을 보였다.

민물 낚시에 실패한 최자와 KCM. 사진 = '정글의 법칙 in 폰페이(이하 '정법')'