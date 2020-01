WHO, 국제 공중보건비상사태 선언여부 다시 논의키로

WHO 비상위원회는 지난주 두 차례 회의를 가졌지만 신종 코로나 바이러스로 인한 국제보건 비상사태 선언을 하지 않았다. WHO는 비상사태 선언을 위해서는 더 많은 정보가 필요하다는 입장을 유지하면서도 추가적인 논의가 있을 것임을 시사했지만 지나치게 소극적인 대응이라는 지적이 이어졌다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.