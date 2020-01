SK이노, 배터리 산업 글로벌 지속가능 생태계 조성에 참여

한편, SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 4,500 등락률 -3.35% 거래량 487,400 전일가 134,500 2020.01.23 15:30 장중(20분지연) close 은 배터리 라이프 사이클에 기반한 BaaS (Battery as a Service) 플랫폼사업 추진을 통해 GBA가 지향하는 ‘지속가능한 배터리 밸류체인’ 기반의 신성장 사업 기회도 확보할 것이라고 덧붙였다.

