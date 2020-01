[기로의 상장사]⑤재영솔루텍, 나노광학 사업은 잘 하는 데

◆기술 개발 노력으로 실적 개선= 세계적인 IT 흐름에 부합하는 기술 개발 노력으로 재영솔루텍 매출액은 꾸준하게 늘었다. 연결 기준으로 2017년 1191억원에서 2018년 1286억원으로 늘었다. 지난해 3분기 누적으로 매출액 1043억원을 기록했다.

[아시아경제 박형수 기자] 재영솔루텍은 금형기술에 IT 기술을 접목해 휴대전화용 자동 초점(AF) 모듈을 생산하고 있다. AF 모듈 매출 비중은 2017년 54%에서 2018년 70%, 2019년 상반기 75%로 높아졌다.