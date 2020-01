한 발씩 물러난 미국-이란…고조되던 중동 전운 가라 앉나(종합2보)

그러나 미군측 사상자는 없는 것로 알려졌다. 트럼프 대통령은 트위터에 "괜찮다(All is well)!", "지금까지는 매우 좋다!"고 적었다. 반면 이란 국영방송은 혁명수비대 고위 소식통을 인용해 최소한 80명의 미국인 테러리스트들이 죽었다"고 주장했다. 혁명수비대 측은 특히 미국이 보복할 경우 미국 본토, 아랍에미리트 두바이, 이스라엘 하이파ㆍ텔아비브 등을 공격하겠다고 위협했다. 이에 세계 각국 항공사들이 중동 지역 항공기 운항을 취소하는 등 전세계가 비상에 걸린 상태다. 국제 금융시장도 주가가 급락하고 국제 유가가 급등하는 등 직격탄을 맞았다.

트럼프 대통령은 특히 "미군은 어느 때보다도 강력하다"면서도 "우리는 그것을 사용하고 싶지 않다. 미국의 군사력과 경제력은 모두 최고의 억제력"이라고 밝혔다. 그러면서 지난해 11월 수니파 과격주의 무장단체 이슬람국가(IS) 지도자 알 바그다디 사살을 거론하면서 이란과 IS 격퇴 작전에서의 협력을 강조하는 한편 이란 지도부 및 국민들에게 이란의 번영과 국제사회와의 협력을 원한다면서 "평화를 끌어 안을 준비가 돼 있다"고 제안하기도 했다.