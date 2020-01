"임신 7주...새로운 가족 생겨" 조정석♥거미, 부모 된다

거미 역시 전날(5일) 열린 '제34회 골든디스크어워즈 with 틱톡'에서 베스트 OST 상을 수상하며 "늘 나를 사람으로서 가수로서 조금 더 괜찮은 존재로 느끼게 해주는 사랑하는 남편에게 정말 고맙다"라고 전해 주위의 부러움을 샀다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.