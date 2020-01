CNN "방탄소년단, 2010년대를 변화시킨 아티스트…K팝 대중화 기여"

한편 방탄소년단은 이날 미국 뉴욕 타임스퀘어에서 열린 미국 ABC 방송국의 새해맞이 라이브쇼 '딕 클라크스 뉴 이어스 로킹 이브 위드 라이언 시크레스트 2020‘(Dick Clark's New Year's Rockin' Eve 2020) 무대에 올라 화려한 무대를 선보였다.

이어 "방탄소년단은 2018년 LOVE YOURSELF 轉 'Tear'로 빌보드 200 차트에서 K팝 앨범으로는 최초로 1위에 오른 팀이며 이후 통산 3차례나 빌보드 200 차트 1위에 등극했다"며 "방탄소년단은 미국 등 전 세계에서 수백 만장 이상의 앨범 판매를 기록했다"고 밝혔다.