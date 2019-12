슬리피 "방탄소년단 진에게 위로 메시지 받아…감사 전하고 싶다"

한편 슬리피는 지난 2006년 그룹 언터쳐블 EP 앨범 'Ready To Shot(레디 투 샷)'을 통해 데뷔했다. 그는 2015년 MBC 방송연예대상 버라이어티부문에서 남자 신인상을 받기도 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.