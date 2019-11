GS25, 수능 만점합격엿 2만개, 로쉐 T-3 100% 증정

GS25는 수능을 치르는 수험생들이 간식으로 초콜릿, 캔디 등을 선호하는 것으로 파악했고 초콜릿 분류 중 Best 상품인 로쉐 T-3를 증정해 수험생을 응원하고 기력 충전을 돕고자 이번 행사를 준비하게 됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.