10일 서울 여의도 IFC몰에서 윤다인 작가와 모델들이 'R.E.D 캠페인'의 일환으로 'Pain Is Not Illusion' 바디페인팅 퍼포먼스를 보여주고 있다. 한국화이자업존 주최로 열린 R.E.D 캠페인은 눈에 보이지 않는 신경병증성 통증질환에 대한 인식 개선을 위해 캠페인이다./윤동주 기자 doso7@

