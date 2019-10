인포스탁데일리, ‘시장통’ 매주 2회로 확대

각종 차트를 통해 시장 변화에 대한 분석도 더했다. 과거 IT 버블, 미국발 서브프라임 모기지 사태 등이 금융위기로 번지며 보여줬던 시그널 예시를 현 경제상황에 대입해 종목별, 업종별 위기 여부를 진단한다. 주가흐름과 정 반대로 흐르는 현상이나 업종별 상한가 등에 대한 이유, 배경 등 흐름에 대한 분석도 제시할 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.