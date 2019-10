창립 60주년 맞은 OCI, 60일간 릴레이 봉사활동 펼쳐

나눔 릴레이는 장애인·비장애인이 함께 하는 '어울림 음악회'로 마무리될 예정이다. 오는 12월 첫 주, OCI의 장애인 표준사업장 OCI Dream이 운영하는 건강식 레스토랑 '썬더버드(SUN THE BUD)'를 OCI 소공동 본사 1층에 오픈하고, 12월 10일에는 OCI Dream 소속의 장애인 연주단 '드림 콰르텟'과 한국메세나협회 지원 단체의 소규모 공연으로 구성된 훈훈한 송년음악회가 열릴 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.