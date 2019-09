[아시아경제 유현석 기자] 동원산업 동원산업 006040 | 코스피 증권정보 현재가 224,000 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 9,047 전일가 223,500 2019.09.16 15:30 장마감 close 은 16일 미국 종속사인 참치캔 제조업체 스타키스트(Starkist Co.)가 가격 담합 혐의로 미국 Department of Justice로부터 벌금 1억 달러(한화 약 1183억원)를 확정했다고 공시했다.

