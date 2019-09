"브렉시트 연기? 도랑빠져 죽는게 낫다" 英총리, 9일 조기총선 재상정키로

[아시아경제 조슬기나 기자] '강경파' 보리스 존슨 영국 총리가 유럽연합(EU)에 브렉시트(Brexit·영국의 EU 탈퇴) 추가 연기를 요청하느니 "도랑에 빠져 죽는 게 낫다(rather be dead in a ditch)"고 밝혔다. 다만 그는 브렉시트가 10월31일 이후로 연기될 경우 사임하겠다는 말은 하지 않았다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.