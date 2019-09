"AI혁신, 직원들 의지론 힘들어…수뇌부 결단 필요"

[아시아경제 이민우 기자] 국내 기업들이 인공지능(AI)을 기존 사업에 적용해 혁신을 꾀하기 위해서는 직원들의 의견을 바탕으로 변화를 꾀하는 '바텀업(Bottom up)' 방식보다는 수뇌부의 결단으로 일사분란하게 움직이는 '탑다운(Top down)' 방식이 필요하다는 주장이 나왔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.