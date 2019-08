NS홈쇼핑, D2C 유통전문 자회사 '글라이드' 출범

[아시아경제 이지은 기자] NS홈쇼핑이 신규 유통 플랫폼 사업을 위해 D2C(Direct to Consumer) 유통 전문 자회사 '글라이드'를 출범하고, 연내 펫푸드 브랜드인 '펫후'를 선보일 계획이라고 28일 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.