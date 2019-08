국표원, 아프리카 29개국과 韓 국제표준화 경험 공유

지난해 아프리카대륙자유무역지대협정(AfCFTA)가 체결되면서, '하나의 아프리카, 하나의 시장(One Africa, One Market)'을 달성하기 위한 강력한 수단으로 표준이 주목받고 있으며, 이를 구체적으로 실행하는 아프리카지역 표준화 기구인 ARSO의 역할이 강조되고 있다.

