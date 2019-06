'뮤직뱅크' 방탄소년단, 방송출연 없이도 1위…'작은 것들을 위한 시' 18관왕 달성

앞서 방탄소년단은 지난 4월12일 미니앨범 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'를 발매했다. 이후 '작은 것들을 위한 시'로 활발한 활동을 펼치며, 대중의 인기를 한몸에 받았다.

14일 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에서는 1위 자리를 놓고 방탄소년단의 '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)'와 우주소녀의 'Boogie Up'이 경쟁을 펼쳤다. 방탄소년단은 9주 연속 1위 후보에 오르며 인기를 자랑했다.