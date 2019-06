"개성공단 다음 단계 스마트시티 준비해야"

사 연구원은 "북한은 국방공업, 우주과학기술, 기계번역, 음성합성기술, CNC 공작기계 등 첨단과학 기술 분야에서 일정한 성과를 달성했다"면서 "북한은 헌법에 과학기술을 강조하고 있으며, 과학기술 중시 정책으로 과학자, 기술자 우대, IT 영재교육 등 인재 양성 노력을 해왔다"고 전했다.

그는 이어 "한국은 남북 도시간 협력이나 개성공단의 다음 단계 사업으로 스마트팩토리, 스마트시티 구축, IT 스타트업 협력사업을 구체적으로 준비할 필요가 있다"고 했다.