민주공원 영령봉안소서 거행… 유가족·보훈단체 등 40여명 참석

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 지난 18일 민주공원 4월 민주혁명 희생자 영령봉안소에서 제66주년 4·19혁명 희생자 추모 위령제를 개최했다.

영령봉안소에는 4·19혁명 당시 희생된 분들과 부상 이후 별세한 이들의 영정사진이 봉안돼 있다.

이남일 부산지방보훈청장이 헌주하고 있다. [사진 제공=부산지방보훈청] AD 원본보기 아이콘

이날 위령제는 부산지방보훈청장과 4·19혁명희생자유족회 부산지부장, 4·19민주혁명회 부산지부장, 부산시 관계자, 민주공원 관장, 유가족 등 40여명이 참석한 가운데 △제문 낭독 △헌주-재배 △추모사 △진혼무 공연 △참석자 헌화 순으로 엄숙하게 진행됐다.

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이남일 부산지방보훈청장은 "이번 추모 위령제가 4·19혁명 유공자의 숭고한 희생정신을 기억하고 민주주의의 가치를 되새기는 계기가 되길 바란다"며 "66년 전 그분들이 보여준 용기는 오늘날에도 큰 울림을 주고 있으며, 이제는 우리가 그 뜻을 이어받아 자랑스러운 대한민국을 만들어 나가야 할 때"라고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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