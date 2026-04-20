출근길 '쌀쌀'…낮부터 평년 수준 회복

내일(21일) 광주와 전남 지역은 북서쪽에서 유입된 찬 공기의 영향으로 아침 기온이 전날보다 최대 10도 가까이 떨어지며 쌀쌀한 출근길이 예상된다.

내일 광주와 전남 지역의 아침 최저기온은 4~8도로 전날보다 5~10도가량 떨어질 것으로 예보됐다. 사진은 지난 16일 광주 북구청 광장에서 아이들이 물장구를 치며 놀고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

20일 광주지방기상청에 따르면 내일 아침 최저기온은 4~8도, 낮 최고기온은 16~22도 분포를 보이겠다. 특히 아침 기온이 오늘보다 5~10도가량 큰 폭으로 낮아지겠으나, 낮부터는 기온이 다시 오르면서 평년 수준(최고 18~22도)을 회복할 것으로 보인다.

해상 안전에도 주의가 필요하다. 남해서부먼바다를 중심으로 바람이 초속 7~13m로 강하게 불고, 물결이 0.5~2.0m로 일겠으니 항해나 조업하는 선박은 주의가 필요하다.

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광주지방기상청 관계자는 "찬 공기가 남하하면서 내일 아침 기온이 평년보다 낮아지는 곳이 많겠다"며 "낮과 밤의 기온 차가 15도 내외로 매우 크겠으니 옷차림에 유의해달라"고 전했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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