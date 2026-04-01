[클릭 e종목]"LG이노텍, 1분기 호실적 기대…밸류에이션 매력 부각"

"북미 고객사 스마트폰 판매 호조, 우호적 환율 효과"

"주가, 현저한 저평가 상태"

DB금융투자는 1일 LG이노텍 LG이노텍 close 증권정보 011070 KOSPI 현재가 293,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 308,000 2026.04.01 개장전(20분지연) 관련기사 10대그룹 1분기 영업익 2.6배↑…반도체 가진 삼성·SK 덕분 [클릭 e종목]"LG이노텍, 기판 성장 가속화…목표가 상향" [특징주]'분기 호실적·기판 완판' LG이노텍, 6%대↑ 전 종목 시세 보기 에 대해 "올해 1분기 기대치를 웃도는 호실적이 예상된다"며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 32만원에서 37만원으로 상향 조정했다.

이날 조현지 DB금융투자 연구원은 LG이노텍의 올해 1분기 매출액을 5조5319억원(전년 동기 대비 11% 증가), 영업이익은 2038억원(62.9% 증가)으로 전망했다. 시장 예상치인 영업이익 1762억원을 크게 웃도는 수준이다. 비수기인 1분기에 영업이익 2000억원을 상회하는 것은 지난 2022년 이후 처음이다.

실적 호조의 배경으로는 북미 고객사 대상 스마트폰 판매 호조와 우호적인 환율 효과를 꼽았다. 조 연구원은 "6개월 누적 고객사 신모델 판매량이 전작 대비 16% 증가했고, 일부 라인업의 2월 판매량도 매우 강한 흐름"이라며 "광학솔루션 사업부는 고객사 판매 호조에 따른 물량 증가와 높은 가동률 유지로 양호한 수익성이 예상된다"고 분석했다.

그는 "패키지솔루션 부문에선 BT 기판의 과반이 고객사 수요에 연동하고 있다. 현재 가동률 100% 수준을 기록 중일 것"이라며 "모빌리티솔루션 부문도 고부가 제품인 조명 중심의 물량 증가가 기대된다"고 설명했다.

조 연구원은 현재 LG이노텍의 주가가 현저한 저평가 상태라고 강조했다. 그는 "패키지솔루션의 제품 구성 개선이 기대되는 상황에서 글로벌 경쟁사의 12개월 선행 주가수익비율(PER) 평균이 약 35배인 반면, LG이노텍은 12배에 불과하다"며 "메모리 기판 업체를 통틀어도 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준)은 가장 낮은 수준"이라고 평가했다.

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이어 조 연구원은 "1분기 추정치 상향을 반영해 올해 연간 영업이익 추정치를 7% 올리고, 목표 주가순자산비율(PBR)을 1.4배로 높여 잡았다"며 "거시 경제 불확실성으로 증시 불안이 가중되는 상황에서 단기 호실적과 가격 매력을 동시에 갖춘 좋은 선택지가 될 수 있다"고 덧붙였다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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