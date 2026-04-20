395필지 폐쇄·78필지 신규 등록



경계 명확화로 등기 절차 가능

기장군(군수 정종복)은 최근 부산 장안 택지개발사업지구에 대한 토지대장과 경계점좌표등록부 등 새로운 지적공부를 확정 시행했다고 20일 전했다.

이번 조치는 사업시행자인 한국토지주택공사(LH)가 도시개발사업 완료 신고서를 제출함에 따라 이뤄졌다. 군은 종전 장안읍 좌천리 일대 395필지(19만8697㎡)의 지적공부를 폐쇄하고, 장안읍 좌천리 549-2번지 등 78필지(19만8525.2㎡)에 대한 새로운 지적공부를 등록했다.

등록된 토지는 지목별로 대지가 55%(10만9296.3㎡), 공원이 23%(4만6012.1㎡), 도로 등 기타 지목이 22%(4만3216.8㎡)를 차지하는 것으로 나타났다.

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이번 지적공부 확정으로 토지의 경계와 면적이 명확해짐에 따라 LH는 소유권 보존·이전 및 대지권 설정 등 관련 등기 절차를 본격적으로 추진할 수 있게 됐다. 이에 따라 향후 후속 개발사업 역시 더 원활하게 진행될 전망이다.

기장군은 2009년 12월 사업 착수 이후 1단계(2013년), 2-1단계(2023년), 2-2단계(2023년) 준공 시에도 완료 신고를 수리하고 지적공부를 확정 시행하는 등 사업 단계별 행정 절차를 차질 없이 추진해 왔다.

기장군 장안지구 택지개발사업 개발계획도. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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