iM금융, 국내 첫 블록체인 선불결제 실증 성공…"스타트업 발굴 강화"

피움랩·iM뱅크 협업

스테이블코인 입법화 앞선 실상용화 사례

iM금융그룹은 계열사 iM뱅크와 자체 핀테크 스타트업 육성 프로그램인 '피움랩' 소속 스타트업 '부치고'가 함께 추진한 블록체인 기반 선불결제 서비스 실증사업(PoC)을 국내 최초로 성공했다고 20일 밝혔다.

스테이블코인 제도화에 앞서 기존 전자금융거래법상 선불전자지급수단의 블록체인 결제의 실상용화에 도달해 기술혁신과 금융규제를 충족하고 그룹의 하이브리드 전략이 성과를 내며 두 마리 토끼 잡기에 성공한 것이다.

블록체인 기반 선불결제 서비스는 iM뱅크 실명계좌와 연동된 선불금을 기반으로 운영되는 구조로 설계됐다. 실명확인과 자금세탁방지(AML), 선불전자지급수단에 관한 이용자 보호 규제를 모두 충족하며 금융당국이 요구하는 신뢰 기반 금융 인프라를 바탕으로 블록체인 분산원장을 결합했다.

iM금융은 추진하는 하이브리드 전략은 은행의 신뢰 기반 인프라와 핀테크의 기술 민첩성, 중앙 정산 시스템과 분산원장, 그리고 AI 네이티브 인프라와 블록체인 네이티브 인프라가 공존하는 금융 모델을 지향하고 있다.

소비자 편익을 위해 금액을 입력할 필요 없이 QR코드 스캔으로 결제가 완료되는 간편결제를 구현했다. 선불금은 iM뱅크 실명계좌와 연동돼 충전, 환불, 이용내역 관리 등 기존 은행 거래 수준의 안정성이 제공된다.

가맹점도 블록체인 분산원장을 활용한 정산 구조를 통해 결제 수수료를 절감하고, 기존 카드 결제 대비 실시간에 가까운 정산이 가능하다. 또한 수수료율이 낮아지면서 가맹점은 수수료 및 자금 회전 부담을 동시에 낮출 수 있다.

iM금융은 이번 서비스를 통해 기술 실증을 넘어 지역경제 생태계 강화 등 사회적 효과도 함께 노리고 있다. 지역 소상공인 결제 비용 부담을 실질적으로 낮추고 정산 속도를 높이는 구조 자체로 지역경제에 대한 금융 인프라 재투자가 가능해지기 때문이다.

뿐만 아니라 전국 단위의 블록체인 결제 인프라 레퍼런스를 확보해 시중은행급 디지털 경쟁력을 확보하겠다는 구상이다.

iM금융은 스타트업 단독으로 도달하기 어려운 실증, 계열 은행 단독으로는 구현하기 어려운 블록체인 분야에서 협업을 통해 성과를 낸 만큼 스타트업 발굴·투자 유치 지원 등을 강화한다는 방침이다.

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황병우 iM금융지주 회장은 "이번 성과는 2027년 토큰증권 제도화와 향후 스테이블코인 제도화에 대비한 그룹의 선제적인 포석으로, 현행 법제 안에서 상용 수준의 실증을 만들어내는 게 iM 하이브리드 전략의 실행 방식"이라고 말했다.

이어 "보수적인 금융권에서의 첫 시도이자 스타트업의 혁신을 피움랩에 이식한 성공 사례로, 앞으로도 단순한 지원을 넘어 함께 성장하는 혁신 플랫폼으로 발돋움할 수 있도록 유망 스타트업 발굴과 투자 유치 지원을 강화할 것"이라고 강조했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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