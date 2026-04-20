미래에셋운용, '연금투자 가이드북' 발간…대표 상품 72선 포함

ETF·TDF·AI 로보어드바이저 등

최신 투자 트렌드 제시

미래에셋자산운용은 연금 투자자들을 위해 '미래에셋 연금투자 가이드북'을 발간했다고 20일 밝혔다.

이번 가이드북은 연금 투자를 '전략'의 개념으로 접근할 수 있도록 구성했다. 가이드북은 ▲연금 투자 전략의 필요성을 설명하는 '연금, 이제는 전략이다' ▲세대별·상황별 자산배분을 제시하는 '연금 포메이션' ▲실전 투자 노하우를 담은 '연금 필승 전술' ▲연금 제도 및 세제 혜택 ▲연금 추천 상품 72선 등으로 구성됐다.

또 연금 투자를 '전반전-후반전-연장전'으로 구분하고, 단계별로 투자 성향에 맞는 전략을 제시해 투자자 맞춤형 포트폴리오 설계를 도와준다. ETF, 펀드뿐만 아니라 AI 기반 로보어드바이저 서비스 'M-ROBO'를 함께 소개했다.

아울러 가이드북은 미래에셋운용이 엄선한 연금 투자 상품 72선을 소개한다. 해외주식형, 국내주식형, 안정형, 인컴형, 타겟형 등 다양한 자산군을 포함해 투자 목적과 성향에 맞는 선택이 가능하다.

가이드북은 미래에셋운용 및 TIGER ETF 공식 홈페이지를 통해 무료로 다운로드할 수 있다.

AD

성태경 미래에셋운용 채널마케팅부문 대표는 "연금 투자는 단기 수익이 아닌 생애 전반을 고려한 장기 전략이 중요한 영역"이라며 "이번 가이드북은 투자자들이 자신의 생애주기와 투자 성향에 맞는 전략을 수립하고, 실제 운용까지 이어질 수 있도록 돕는 실전형 가이드로 기획했다"고 말했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>