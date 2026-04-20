한국도자재단, 5월 1일부터 여주 경기공예창작지원센터서 개최

KCDF 공예주간 연계…체험·전시 어우러진 공예 플랫폼 선보여

“5월의 온기, 6월 청량함 손끝으로”…관람객 참여형 콘텐츠 강화

가정의 달 5월과 초여름 6월, 공예의 매력에 듬뿍 빠질 수 있는 특별한 캠프가 찾아온다.

'2026 행복한 경기 공예 캠프' 포스터. 한국도자재단 제공 AD 원본보기 아이콘

한국도자재단은 오는 5월 1일부터 여주 경기공예창작지원센터 일원에서 '2026 행복한 경기 공예 캠프'를 개최한다고 20일 밝혔다. 이번 행사는 문화체육관광부가 주최하는 '2026 공예주간(Korea Craft Week)'과 연계해 더욱 풍성한 프로그램으로 꾸며질 예정이다. 5월과 6월 두 차례에 걸쳐 운영된다.

'행복한 경기 공예 캠프'는 단순 체험 프로그램을 넘어 전시·교육·체험·이벤트를 통합한 참여형 공예 플랫폼으로 기획됐다. 관람객은 전시 관람과 체험 참여, 이벤트 등 다양한 활동을 통해 공예를 입체적으로 경험할 수 있다.

행사는 '손끝에서 느끼는 계절의 온도'를 주제로 두 개의 계절 콘셉트로 구성된다. 1부 '선물의 방'은 5월 1일부터 5일까지 진행되며, '공예로 전하는 가족의 온기'를 주제로 도자, 목공, 섬유, 비즈 등 따뜻한 감성의 공예 프로그램을 선보인다.

2부 '소리의 방'은 6월 20일부터 28일까지 매주 주말에 진행되며, 유리, 금속, 레진 등 시원한 소재를 활용해 '공예로 여름나기'를 제안한다.

체험 프로그램은 사전 예약 중심으로 운영되며, 도자·목공·유리·금속·섬유 등 다양한 분야에서 일일 최대 3회차로 진행된다. 또한 현장 방문객을 위한 상시 참여형 콘텐츠와 오픈스튜디오를 함께 운영해 예약 없이 방문한 관람객도 공예를 접할 수 있도록 했다.

특히 오픈스튜디오 전시 '프로토타입에서 창업까지'는 2021년부터 2026년까지 시제품 개발과 창업 성과를 한눈에 보여주며, 공예가 창작을 넘어 산업으로 확장되는 과정을 제시한다.

경기공예창작지원센터 공예체험 현장. 한국도자재단 제공 원본보기 아이콘

이와 함께 '공방 돌고 구슬 모아' 공방 투어 이벤트를 통해 관람객이 센터 내 공방을 순회하며 스탬프를 모으고, 구슬을 활용해 나만의 키링을 완성하는 참여형 프로그램도 마련됐다.

사전 예약 및 행사 관련 자세한 내용은 경기공예창작지원센터 누리집 또는 한국도자재단 누리집에서 확인할 수 있다.

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류인권 한국도자재단 대표이사는 "이번 공예 캠프는 공예를 매개로 한 참여형 문화 플랫폼으로, 관람객과 공예인이 함께 만들어가는 과정을 지향한다"며 "누구나 부담 없이 참여해 공예의 매력을 느끼고, 다시 찾고 싶은 경험으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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