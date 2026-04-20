한국보훈복지의료공단(이사장 윤종진)이 20일 임종배 전 국가보훈부 보상정책국장을 신임 기획이사로, 박찬호 전 부천의료복지사회적협동조합 기획실장을 신임 행정안전이사로 임명했다고 밝혔다. 임기는 2년이다.

한국보훈복지의료공단 윤종진 이사장(오른쪽)이 임종배 신임 기획이사에게 임명장을 전달 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한국보훈복지의료공단 제공

한국보훈복지의료공단 윤종진 이사장(오른쪽)이 임종배 신임 기획이사에게 임명장을 전달 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한국보훈복지의료공단 제공

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보훈공단 기획이사는 이사장을 보좌하며 기획조정실, 홍보실 및 관련 소속기구 업무를 관장하고, 기관의 미래 전략 수립과 예산, 조직 관리, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 등 기획 부문 전반을 총괄한다.


임종배 신임 기획이사는 국가보훈부에서 △보상정책국장 △보훈예우정책관 △광주지방보훈청장 등 주요 보직을 두루 역임했다.

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보훈공단 행정안전이사는 이사장을 보좌하며 행정지원실, 법무실, 안전보건실 및 관련 소속기구 업무를 관장하고, 인력 운영, 행정 지원, 안전한 조직 문화 조성, 노사 협력 업무 등 행정·안전 부문 전반을 총괄한다.

한국보훈복지의료공단 윤종진 이사장(오른쪽)이 박찬호 신임 행정안전이사에게 임명장을 전달 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한국보훈복지의료공단 제공

한국보훈복지의료공단 윤종진 이사장(오른쪽)이 박찬호 신임 행정안전이사에게 임명장을 전달 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한국보훈복지의료공단 제공

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박찬호 신임 행정안전이사는 보건의료 분야에서 △부천의료복지사회적협동조합 기획실장 △신천연합병원 행정부장 △원진직업병관리재단 녹색병원 기획실장 등 주요 보직을 두루 역임했다.


원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
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