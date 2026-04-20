진학 비법 '다(多)담아 DREAM'

대입 전형 분석부터 면접 대비까지

전남도교육청이 시시각각 변하는 대입 환경에 발 빠르게 대응하고, 일선 학교 현장의 진학지도 역량을 한층 끌어올리기 위해 맞춤형 대입 정보지 '다(多)담아 DREAM'을 본격 발간·운영한다고 20일 밝혔다.

이번 '다(多)담아 DREAM' 발간 사업은 변화 속도가 빠른 대입 제도에 맞춰 교사들이 최신 진학 정보를 신속하게 접하고, 이를 현장에 즉시 적용할 수 있도록 지원하는 데 목적을 두고 있다. 특히 학년별·시기별로 꼭 필요한 알짜 정보를 체계적으로 제공해 학생 맞춤형 진로 및 진학 지도에 큰 시너지 효과를 낼 것으로 기대를 모은다.

전남도교육청 맞춤형 대입 정보지 '다(多)담아 DREAM'을 본격 발간·운영한다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

해당 대입 정보지는 자문위원과 개발위원 등 총 15명의 진학 전문 인력이 투입돼 제작된다. 주요 내용으로는 ▲대입전형 분석 ▲학년별 진학 전략 ▲면접 대비 ▲수능 및 학생부 분석 등 현장에서 가장 수요가 높은 다양한 주제를 깊이 있게 다룬다.

고1부터 고3까지 각 학년의 특성을 꼼꼼하게 반영한 맞춤형 콘텐츠로 구성돼 교사들의 실질적인 학생 지도에 든든한 길잡이가 될 전망이다. 정보지는 주간 단위로 제작돼 전남교육청 누리집을 비롯해 카카오톡 단체방, 업무용 메일 등 다양한 채널을 통해 일선 교사들에게 제공된다. 시기별 핵심 입시 이슈와 연계해 진학 중심으로 자료를 재구성한 만큼, 교사들은 이를 학생 상담 자료나 수업 연계 활동 등에 즉각적으로 활용할 수 있다.

도교육청은 연간 40회 이상의 촘촘한 정보지 발간을 통해 지속적이고 안정적인 진학정보 지원 체계를 구축할 방침이다. 이를 통해 교사들의 진학 정보 수집에 따른 업무 부담을 획기적으로 덜어주고, 학생들에게는 한층 정확하고 신뢰도 높은 입시 정보를 제공해 도내 전반적인 진학 성과 향상을 이끌겠다는 구상이다.

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전성아 진로교육과장은 "급변하는 대입 환경 속에서는 일선 교사들이 최신 정보를 얼마나 신속하게 확보해 활용하느냐가 무엇보다 중요하다"며 "'다(多)담아 DREAM' 대입 정보지가 학교 현장의 진학지도를 실질적이고 든든하게 지원하는 핵심 마중물로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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