내나라 여행박람회 이어 연속 수상

관광 경쟁력 입증

강원특별자치도와 강원관광재단(대표이사 최성현)은 '2026 대한민국 대표 축제 엑스포'에 참가해 광역자치단체 부문 대상을 수상했다.

강원특별자치도와 강원관광재단(대표이사 최성현)가 '2026 대한민국 대표 축제 엑스포'에 참가해 광역자치단체 부문 대상을 수상했다. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

도는 지난 3월 '내나라 여행박람회' 대상에 이어 이번 엑스포에서도 수상하며 대한민국 관광수도로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

'2026 대한민국 대표 축제 엑스포'는 4월 17일부터 19일까지 수원컨벤션센터에서 개최됐으며, 105개 기관·업체가 참여해 243개 부스 규모로 운영됐다.

도는 '강원 가봄, 축제 즐겨봄, 혜택받아봄! 「봄날의 강원」'을 콘셉트로 홍보관을 운영해 봄 여행 시즌과 연계한 축제·혜택 중심 홍보를 진행했다.

특히 4월 단종문화제 홍보를 통해 영화 「왕과 사는 남자」의 관심을 이어가고자 했으며, 5월 삼척 장미축제, 청춘양구 곰취축제 등 도내 대표 축제를 집중 홍보하고, 다양한 참여형 이벤트를 통해 인지도 제고에 집중했다.

AD

이동희 강원특별자치도 관광국장은 "강원특별자치도는 사계절 다양한 축제를 즐길 수 있는 관광지"라며 "앞으로도 차별화된 축제를 지속 발굴하고 홍보를 강화해 대한민국 대표 축제 관광지로 도약하겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>