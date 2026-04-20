레바논 남부 마을서 촬영된 것으로 알려져

예수상 훼손 사진에 이스라엘군 결국 조사

레바논 남부에서 작전을 수행하던 이스라엘 군인이 예수 그리스도상을 훼손하는 모습이 담긴 사진이 소셜미디어를 통해 확산하며 논란이 커지고 있다. 이스라엘 방위군(IDF)은 사진 속 인물이 자국 병사로 보인다며 조사에 착수했고, 결과에 따라 조처하겠다고 밝혔다.

20일(현지시간) CNN과 아나돌루 통신 등은 이스라엘 방위군이 최근 논란이 된 사진과 관련해 "사진 속 인물은 레바논 남부에서 작전 중인 이스라엘 방위군 병사로 판단된다"며 "이번 사안을 매우 엄중하게 보고 있다"고 밝혔다. 이어 방위군 측에선 "사진 속 병사의 행동은 이스라엘 방위군에 기대되는 가치와 전적으로 배치된다"며 "조사 결과에 따라 관련자들에게 적절한 조처를 할 것"이라고 강조했다.

소셜미디어에는 군복을 입은 한 병사가 거꾸로 세워진 예수 그리스도 동상의 머리 부분을 망치로 추정되는 물체로 내리치는 듯한 모습의 사진이 올라왔다. 사진이 빠르게 확산하면서 온라인을 중심으로 비판이 이어졌다. X(엑스) AD 원본보기 아이콘

앞서 소셜미디어에는 군복을 입은 한 병사가 거꾸로 세워진 예수 그리스도 동상의 머리 부분을 망치로 추정되는 물체로 내리치는 듯한 모습의 사진이 올라왔다. 사진이 빠르게 확산하면서 온라인을 중심으로 비판이 이어졌다. CNN은 해당 사진이 레바논 남부의 기독교 마을 데벨에서 촬영됐다고 보도했다. 이스라엘 방위군은 해당 지역 당국이 훼손된 동상의 복원을 지원할 예정이라고 밝혔다.

현지 관계자 마룬 나시프는 이번 사건에 대해 "우리의 종교적 감정을 모욕하고 신성한 신념을 공격하는 수치스러운 행위"라며 강하게 규탄했다. 이스라엘 현지 언론 타임스오브이스라엘은 최근 이스라엘 당국과 예루살렘의 기독교 지도자들 사이 긴장이 고조된 상황에서 이번 사건이 발생했다고 전했다. 이 같은 배경 속에 사진이 공개되면서 논란은 더욱 커지는 분위기다.

팔레스타인계 크네세트(이스라엘 의회) 의원 아흐마드 티비는 페이스북을 통해 "가자지구의 모스크와 교회를 폭파하고 예루살렘 골목에서 기독교 성직자들에게 침을 뱉어도 처벌받지 않는 이들이 예수 그리스도상을 부수고 그 모습을 공개하는 것조차 두려워하지 않는다"고 비판했다. 이어 그는 "어쩌면 이들이 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 예수 그리스도와 교황 레오 14세를 모욕하는 법을 배운 것일지도 모른다"고 주장했다.

한편 AFP통신은 19일(현지시간) 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관이 레바논과의 일시적 휴전 상황에서도 필요할 경우 군사행동에 나설 수 있다고 밝혔다. 카츠 장관은 요르단강 서안의 유대인 정착촌 사누르를 찾아 "베냐민 네타냐후 총리와 나는 레바논에서 우리 군인들을 위협으로부터 지키기 위해 필요하다면 지상과 공중에서 전면적인 무력을 사용하라고 지시했다"고 말했다.

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아울러 그는 "이 방침에는 휴전 기간도 포함된다"며, 국경 인근 마을의 가옥 철거도 지시했다고 밝혔다. 이스라엘은 미국의 압박 속에 지난 17일부터 레바논과 열흘간 휴전에 들어간 상태지만, 이스라엘 내각 안에서는 이란과 레바논을 상대로 군사작전을 지속해야 한다는 강경론도 힘을 얻고 있다. 이번 예수상 훼손 논란은 레바논 남부 현장 상황뿐 아니라, 종교 갈등과 군사 긴장이 교차하는 민감한 시점에 불거졌다는 점에서 파장이 더 커질 것으로 보인다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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