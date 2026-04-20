여야 2+2 오찬 회동서 합의

野, 장특공제 폐지 철회·정동영 경질 요구

여야가 이재명 대통령 대선 공약이던 특별감찰관 임명 절차를 추진하기로 합의했다. 또한 오는 23일 국회 본회의를 열고 민생 및 국정과제 법안을 처리키로 했다.

한병도 더불어민주당·송언석 국민의힘 원내대표와 천준호 민주당·유상범 국민의힘 원내운영수석부대표 등은 20일 여의도 인근에서 '2+2 오찬 회동'을 마친 뒤 이같이 밝혔다.

(서울=연합뉴스) 더불어민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표가 20일 서울 여의도의 한 식당에서 오찬 회동을 하고 있다. 2026.4.20 [국회사진기자단] photo@yna.co.kr(끝) AD 원본보기 아이콘

유 원내수석은 "오늘 나온 내용 중에 합의에 이르렀다고 말할 수 있는 건 특감 임명 절차에 대해 양당이 협의 처리하겠다는 부분과 23일 본회의를 개최해 비쟁점 민생 법안에 대한 처리를 가능한 한 많이 처리하도록 협력한다는 내용"이라고 부연했다.

특감은 대통령 친인척과 청와대 수석비서관급 이상 참모의 비리를 감찰하는 역할로, 문재인·윤석열 정부에 이어 10년째 공석인 상태다.

특감 추천 절차와 관련해선 과거 여당 1명, 야당 1명, 변호사협회 1명 등 총 3명을 추천해 대통령이 이들 중 선택하는 방식을 참고하겠다고 천 원내수석은 설명했다.

또한 유 원내수석은 "(국민의힘은) 장기보유특별공제(장특공제) 폐지를 철회하라는 입장과 정동영 통일부 장관에 대해 경질해줄 것을 여당에 강하게 요구했다"고 부연했다.

최근 국민의힘은 이재명 대통령이 부동산 양도세 장특공제 폐지 반대 주장에 공개 반박한 데 대해 비판의 목소리를 낸 바 있다.

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아울러 정 장관이 북한의 제3핵시설로 평안북도 구성시를 공개 언급해 미국의 대북 정보 제공이 일부 중단된 것과 관련해 정 장관을 경질하라고 촉구했다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



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