경기 동두천시가 지난 17일부터 19일까지 개최된 '제6회 대한민국 대표축제 박람회'에서 전체 258개 부스 중 콘텐츠 부문 2위인 '우수상'을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

동두천시가 지난 17일부터 19일까지 개최된 '제6회 대한민국 대표축제 박람회'에서 전체 258개 부스 중 콘텐츠 부문 2위인 '우수상'을 수상했다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

대한민국 대표축제 박람회는 전국 지방자치단체의 우수한 축제 콘텐츠를 소개하고, 지역 관광산업의 경쟁력을 높이기 위해 마련된 축제 산업 전문 박람회다. 이번 박람회에는 전국 76개 지방자치단체를 포함한 143개의 업체가 참가해 다채로운 체험 프로그램이 운영됐으며, 총 3만6386명의 관람객이 참관했다.

동두천시 홍보관은 대표 관광지와 축제 정보를 체험할 수 있는 콘텐츠를 선보이며 눈길을 끌었다. 캠프보산과 소요산 등 주요 관광지에서 개최되는 대표 축제인 '국제 트레일러닝 대회', '예·맥축제', '한미우호축제','소요단풍제'등을 소개했다.

특히 동두천시 공식 마스코트 '디디씨'를 활용한 홍보관 운영은 관람객과 활발한 소통을 이끌어냈다. 단순한 전시를 넘어 관람객들이 직접 동두천의 축제 분위기를 체감할 수 있도록 구성한 역동적인 홍보 영상과 관람객 참여 중심의 홍보 전략이 심사위원과 방문객들로부터 호평을 얻었다.

동두천시는 이번 수상을 계기로 지역 축제 홍보의 질적 성장을 도모하고, 외래 관광객 유치를 위한 마케팅을 이어 나갈 방침이다.

AD

동두천시 관계자는 "동두천시의 열정과 독창적인 문화 콘텐츠를 더 많은 관광객이 체험할 수 있도록, 앞으로도 동두천만의 색깔이 담긴 차별화된 관광정책으로 누구나 찾고 싶은 도시 동두천을 만들어 나가겠다"고 전했다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>