고양시, 꽃박람회 고정밀 디지털 지도 공개

고정밀 전자지도 기반 안내 서비스 실시

경기 고양특례시(시장 이동환)는 2026고양국제꽃박람회 방문객들이 쉽고 편하게 위치를 확인할 수 있도록, 첨단기술을 활용한 고정밀 전자지도 기반의 디지털지도(안내도)를 제작·배포했다고 20일 밝혔다.

고양시, 2026고양국제꽃박람회 디지털지도 배포. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 어디서나 빠르고, 편리하게 볼 수 있는 '내 손안의 편리한 디지털지도'가 꽃박람회 안내에서 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

방문객들은 디지털지도를 통해 박람회 현장에서 안내 책자 없이 스마트폰으로 행사장·시설의 위치와 설명을 확인할 수 있다. 또 입장권 온라인 예매와 셔틀버스 정류장 안내, 지도에서 본인 위치 확인 등의 기능을 제공한다.

아울러 종합상황실과 소방·의료·치안 구역, 자동심장충격기 위치, 수유실·주차장·동물보호소·화장실 위치도 확인할 수 있어, 방문객들이 더 안전하고 편리하게 행사를 즐길 수 있다.

디지털지도는 고양국제꽃박람회 누리집 내 QR코드와 박람회 장소에 설치된 '스마트 기초번호판'을 통해 접속이 가능하다.

시 관계자는 "고정밀 전자지도를 통해 시민이 체감하는 편리한 지도서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

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한편, 고정밀 전자지도 Upgrade(갱신·고도화) 사업은 1:1000 수치지형도를 포함한 각종 3차원 공간정보를 최신기술로 갱신 및 고도화하는 사업이다. AI·디지털트윈 기반의 스마트시티를 조기에 완성하기 위해 국토교통부 국토지리정보원과 함께 국비·지방비 5:5 매칭으로 진행된다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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