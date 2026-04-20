JM 이글 LA 챔피언십 임진희와 공동 2위

2타 차 선두 출발 17번 홀 보기 연장 허용

그린 10억5000만원 '대박', 윤이나 4위

세계랭킹 10위 김세영이 역전을 허용했다.

김세영은 19일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 엘카바예로 컨트리 클럽(파72·6679야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 JM 이글 LA 챔피언십 4라운드에서 이글 1개와 버디 3개, 보기 3개를 엮어 2언더파 70타를 작성했다. 임진희, 해나 그린(호주)과 동타(17언더파 271타)를 이룬 뒤 18번 홀(파4)에서 속개된 연장 첫 번째 홀에서 파에 그쳤다. 우승 트로피는 버디를 잡아낸 그린이 가져갔다.

이번 대회는 애초 총상금이 375만달러였으나 후원사가 전날 100만달러 인상을 발표해 475만달러(약 70억원)가 됐다. 5대 메이저 대회와 시즌 최종전 CME 그룹 투어 챔피언십을 제외하면 LPGA 투어 최고 수준이다. 우승 상금 역시 56만2500달러에서 71만2500달러(약 10억5000만원)로 증가했다.

김세영이 JM 이글 LA 챔피언십에서 연장 승부 끝에 준우승을 차지한 뒤 우승자 해나 그린과 포옹하고 있다. 로스앤젤레스=AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 김세영은 2타 차 선두로 출발해 전반에 버디 2개와 보기 1개로 1타를 줄였다. 후반 11번 홀(파5)에선 세 번째 샷을 핀 뒤쪽 내리막 경사면에 공을 떨어뜨려 홀로 빨려 들어가는 이글을 기록했다. 12번 홀(파4)에선 두 번째 샷을 벙커에 빠뜨리며 보기를 범했고, 17번 홀(파3)에서도 티샷이 벙커에 들어가 1타를 까먹었다.

마지막 18번 홀(파4)을 남겨두고 리더보드 상단은 김세영, 해나 그린(호주), 임진희가 이름을 올렸다. 임진희는 먼저 경기를 마치고 연습장에서 샷을 점검했다. 김세영과 그린은 18번 홀을 파로 마치며 3명이 연장 승부에 돌입했다. 18번 홀에서 이어진 연장 1차전에서 김세영과 임진희는 파에 그쳤다. 반면 그린은 우승 버디를 성공시키며 통산 8승을 수확했다.

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한국은 임진희가 5언더파 67타를 몰아쳐 공동 2위로 올라섰다. LPGA 투어 2년 차인 윤이나는 3타를 줄여 4위(16언더파 272타)를 차지했다. 유해란과 패티 타와타나낏(태국) 공동 5위(14언더파 274타), 이와이 치지와 가츠 미나미(이상 일본)는 공동 7위(12언더파 276타)로 대회를 마쳤다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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