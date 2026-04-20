코스피 81.1% 5년 이상 연속 배당

금융·전기가스·건설 배당률 상위권

코스닥도 배당기업수·총액 증가

유가증권시장 12월 결산 상장사들이 지난해 결산을 통해 주주들에게 돌려준 현금 배당금이 역대 최고치를 기록한 것으로 나타났다.

20일 한국거래소가 유가증권시장 12월 결산 법인의 결산 현금배당 실적, 시가배당률, 배당성향 등을 분석한 결과 799개사의 총 배당금이 31조1000억원으로 전년 대비 15.5% 증가한 것으로 집계됐다. 전체 배당사 중 459개사(81.1%)가 5년 이상 연속 배당했다.

보통주 및 우선주 평균 시가배당률은 각각 2.63%, 3.06%를 기록했다. 주가 상승 등에 따라 전년 대비 감소하였으나 국고채 수익률(2.43%)을 모두 상회했다.

최근 5년간 업종별 평균 시가배당률은 금융(3.70%), 전기가스(3.67%), 건설(3.36%)이 상위를 차지했다.

지난해 배당법인의 배당성향은 39.83%로 전년(34.74%) 대비 5.09%포인트 증가했다.

현금배당 실시법인의 평균 주가상승률은 32.90%를 기록해 전년 대비 37.99%포인트 높아졌다.

밸류업 공시를 진행한 12월 결산 법인 314사의 결산 현금배당 공시를 분석한 결과 304사(96.8%)가 배당을 실시했다. 배당금은 30조8000억원으로 현금배당 총액의 87.7% 차지했다.

고배당 공시를 진행한 12월 결산 법인 255사의 결산 현금배당 공시를 분석한 결과 배당금은 22조7000억원으로 현금배당 총액의 64.9%였다.

코스닥시장 12월 결산법인의 지난해 현금배당 공시를 분석한 결과 배당법인수(666사) 및 배당금 총액(3조1000억원)이 전년 대비 증가했다.

배당법인수(666사) 및 5년 연속 배당법인수(432사)는 전년 대비 소폭 늘었다.

평균 시가배당률(2.637%) 및 평균 배당성향(37.4%)도 전년 대비 모두 높아졌다.

배당규모가 증가함에 따라 평균 시가배당률이 전년 대비 0.108%포인트 증가했으며 최근 5년 내 최고치를 기록했다.

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평균 시가배당률이 상승하고 국고채 수익률이 하락하면서 평균 시가배당률이 2021년 이후 4년 만에 국고채 수익률 상회했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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