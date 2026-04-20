김지원 CRO(왼쪽), 최정민 CGO. SM엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

SM엔터테인먼트 김지원 CRO(Chief Relations Officer), 최정민 CGO(Chief Global Officer)와 신선정 빅히트뮤직 대표 등이 미국 빌보드 '2026 빌보드 위민 인 뮤직(Billboard Women in Music 2026)' 수상자로 이름을 올렸다.

미국 빌보드는 17일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 올해 수상자를 발표했다. '빌보드 위민 인 뮤직'은 음악 산업에서 혁신과 변화를 이끈 여성 아티스트와 경영진 등을 매년 선정한다.

SM에서는 김 CRO와 최 CGO를 '레이블·유통·아티스트 서비스' 부문 수상자로 이름을 올렸다. 두 사람은 2025년에 이어 올해도 명단에 포함되며 2년 연속 수상했다. 지난해에는 그룹 에스파가 '올해의 그룹'으로 함께 선정된 바 있다.

김 CRO는 2000년대부터 SM 아티스트와 기업의 대외 홍보, 마케팅 전략을 수립해온 PR 전문가다. 전략적 미디어 플래닝을 통해 아티스트의 가치를 높이고 K팝의 글로벌 인지도를 제고하는 역할을 했다.

최 CGO는 미주, 유럽, 아시아 등 해외 시장에서 브랜딩과 비즈니스를 담당해온 글로벌 전문가다. 현지 법인, 협력사와의 파트너십을 기반으로 프로모션을 전개해 글로벌 팬덤 확장과 비즈니스 입지 강화에 기여했다.

신선정 빅히트뮤직 대표. 하이브 제공 원본보기 아이콘

하이브에서는 신선정 빅히트뮤직 대표와 미트라 다랍 하이브x게펜 레코드 대표가 '멀티섹터' 부문 수상자로 선정됐다.

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'빌보드 위민 인 뮤직 2026' 시상식은 오는 29일 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 팔라디움에서 열린다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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