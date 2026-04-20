안민석 경기도교육감 예비후보

"장애는 보호가 아닌, 교육기본권 문제"

정서장애·느린학습자까지 맞춤지원 확대

AI 기반 학습·상담 안전망 구축

안민석 경기도교육감 예비후보는 "장애는 보호의 대상이 아니라 교육기본권의 문제"라며 "특수교육의 기준을 바로 세우겠다"고 밝혔다.

안민석 경기도교육감 예비후보는 20일 장애인의 날을 맞아 자신의 페이스북에 "장애를 이유로 교육에서 소외되는 현실은 더 이상 방치할 수 없다"고 밝혔다. 안민석 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

안 예비후보는 20일 장애인의 날을 맞아 자신의 페이스북에 "장애를 이유로 교육에서 소외되는 현실은 더 이상 방치할 수 없다"며 "교육은 누구에게나 동일하게 보장돼야 할 기본권이며, 이를 공교육이 책임져야 한다"고 강조했다.

이어 "현재 학교 현장에서는 특수교육 대상 학생들이 충분한 지원을 받지 못한 채 형식적인 통합에 머무는 경우가 적지 않다"며 "특수교육이 바로 서지 않으면 통합교육도 제대로 작동할 수 없다"고 지적했다.

또 "특수교사와 통합학급 지원 인력을 대폭 확충하고, 일반학교 내 특수학급을 확대해 과밀 특수학급 문제를 단계적으로 해소하겠다"며 "개별 맞춤 교육계획이 실질적으로 작동하도록 학습·정서·행동 지원을 통합한 지원 체계를 구축하겠다"고 설명했다.

아울러 "정서장애, 느린학습자 등 다양한 학습 취약계층까지 포함한 맞춤형 지원을 강화해 학부모와 교사가 체감할 수 있는 특수교육 환경을 만들겠다"며 "AI 기반 학습 지원과 상담 시스템을 통해 학생 개개인의 학습과 정서 상태를 촘촘히 살피는 교육 안전망도 마련하겠다"고 덧붙였다.

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안 예비후보는 "단 한 명도 배제되지 않는 교육, 누구도 뒤처지지 않는 출발선을 만들겠다"며 "특수교육, 기준을 바꾸겠다"고 밝혔다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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