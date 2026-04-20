기초수급자 60만원, 차상위·한부모 50만원 1차 지급



경남도민 생활지원금, 신청 시작일·사용기한 달라

경남 양산시가 고유가와 고물가로 어려움을 겪는 시민들을 위해 오는 27일부터 '고유가 피해지원금' 지급을 본격 시작한다.

양산시는 4월 30일부터 시작되는 '경상남도 생활지원금'과 신청 시기가 겹치면서 시민들의 혼선이 예상되는 만큼, 사업별 차이점을 사전에 반드시 확인해줄 것을 안내하고 있다.

1차 지급의 경우는 기초생활수급자 1인당 60만원, 차상위 계층·한부모 가족은 1인당 50만원을 각각 지급한다. 이어지는 2차 지급은 국민의 70%가 대상으로, 해당 양산시민은 1인당 15만원이 지급되며 대상자는 5월 중 최종 확정될 예정이다.

지급 금액은 사전에 확인할 수 있다. 오는 20일부터 네이버 앱·카카오톡·토스 등 20개 모바일 앱 또는 국민비서 홈페이지에서 고유가 피해지원금 알림서비스를 사전 요청하면 지급 신청일 이틀 전에 지급 금액, 신청방법, 사용기한 등을 사전 안내받을 수 있다.

고유가 피해지원금의 지급수단은 시민들은 본인의 희망에 따라 ▲신용카드 ▲체크카드 ▲양산사랑카드(지역화폐) 중 자유롭게 선택해 지원금을 받을 수 있다. 신청은 각 카드사 앱이나 홈페이지를 통한 온라인 신청을 원칙으로 한다.

또 행정복지센터나 은행 영업점을 직접 방문해 신청할 경우, 시행 첫 주(4월 27∼30일)에 적용되는 요일제를 주의 깊게 살펴야 한다. 출생연도 끝자리 기준 ▲27일(월) 1·6 ▲28일(화) 2·7 ▲29일(수) 3·8 ▲30일(목) 4·5·9·0 순으로 운영된다. 특히 5월 1일 노동절 공휴일을 고려해 목요일에 대상자를 확대 배치했으며, 5월 4일부터는 요일제와 상관없이 누구나 신청할 수 있다.

이번 고유가 피해지원금의 사용 기한은 8월 31일까지로, 기간 내 미사용 잔액은 자동 소멸된다.

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양산시 관계자는 "비슷한 시기에 정부 지원금과 경남도 지원금이 동시에 지급돼 시민들께서 혼동하실 수 있다"며 "사업별로 신청 시작일, 지급 수단, 요일제 적용 기간이 다른 만큼 방문 전 시청 홈페이지나 안내문을 미리 확인하시어 이용에 불편이 없으시길 바란다"고 말했다.

'고유가 피해지원금' 지급에 대한 자세한 내용은 23일부터 운영되는 양산시 콜센터를 통해 안내받을 수 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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