왼쪽 폐 가망없고 오른쪽 폐 40%만 기능

서울아산병원 "국내 최다 에크모 경험 기반 신속 치료"

선천성 폐기형으로 중증 호흡부전을 겪던 신생아가 에크모(ECMO, 체외막산소공급) 보조 수술을 통해 회복 후 퇴원했다.

이병섭 서울아산병원 신생아과 교수가 퇴원을 앞둔 한결이를 진료하고 있다. 서울아산병원 AD 원본보기 아이콘

서울아산병원은 이병섭 신생아과 교수팀이 출생 직후 심각한 폐기형으로 폐가 2배가량 과도하게 부풀어 생존 확률이 희박했던 송한결 아기를 에크모 보조 폐종괴 제거술로 치료하는 데 성공했다고 20일 밝혔다. 환아는 건강하게 치료받아 지난 3월 퇴원했다.

환아는 출생 직후 왼쪽 폐종괴가 정상보다 약 2배 이상 부풀어 심장과 오른쪽 폐를 압박한 상태였다. 오른쪽 폐 기능도 약 40% 수준에 그쳤다. 기흉과 폐고혈압이 동반되면서 산소포화도가 유지되지 않는 중증 호흡부전이 발생했다.

의료진은 생후 2일째 에크모 치료를 시작했다. 에크모는 혈액을 체외로 순환시켜 산소를 공급하는 장치로 중증 심폐기능부전 환자에서 사용된다. 다만 신생아에서는 도관 삽입과 출혈 등 합병증 위험으로 적용이 제한적이다.

이후 의료진은 생후 13일째 에크모를 유지한 상태에서 개흉술을 통해 왼쪽 폐 상엽의 종괴를 제거했다. 수술은 최세훈 서울아산병원 심장혈관흉부외과 교수가 집도했다.

환아의 최종 진단은 선천성 기관지 무형성증에 림프관·정맥 기형이 동반된 형태로 확인됐다. 10만 명당 1명 수준으로 보고되는 희귀 질환이다.

수술 이후에도 폐고혈압이 재악화되는 등 경과는 불안정했으나 의료진은 심장초음파 기반 약물 조절과 흡입 일산화질소 치료, 고빈도 환기 등 집중 치료를 병행했다. 그 결과 수술 약 한 달 후 인공호흡기를 제거했다. 퇴원 전 검사에서 오른쪽 폐 기능은 정상 수준으로 회복됐으며 왼쪽 폐도 3분의 2 이상 기능을 회복한 것으로 확인됐다.

한결이 어머니 천 씨는 "한결이가 제 곁에 있을 수 있는 건 서울아산병원 의료진 덕분이다. 저조차도 포기할 뻔한 한결이를 믿고 살려주신 만큼 건강히 잘 키워보겠다"며 감사의 인사를 전했다.

AD

이 교수는 "한결이의 폐종괴는 비정상적으로 크고 심폐 기능에도 크게 영향을 주는 상태여서 다른 아기들과 달리 일반적인 마취와 수술로는 치료가 어려울 것으로 예상했다"며 "조만간 남은 폐가 더 자라면 한결이도 다른 아이들처럼 건강하게 지낼 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>