기획·개발 단계부터 제작 역량 결합

SLL, 대만과 드라마 공동개발 프로젝트 추진
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드라마 제작사 SLL은 대만문화콘텐츠진흥원과 함께 'BEAM 한국-대만 드라마 공동개발 프로젝트'를 추진한다고 20일 밝혔다. 지난해 양 기관이 체결한 업무협약의 후속 조치로, 기획·개발 단계부터 제작 역량을 결합해 콘텐츠를 육성한다.


공모는 두 부문으로 나뉜다. 'SLL IP 각색 드라마 부문'에서는 SLL 드라마 '가족x멜로', '백번의 추억', '괴물', '나의 해방일지', '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들', '낮과 밤이 다른 그녀' 등 여섯 편이 리메이크 대상작으로 선정됐다. 공모 참가사는 이 중 하나를 선택해 리메이크 기획안을 제출한다.

'중화권 오리지널 드라마 부문'에서는 장르 제한 없이 대만의 신규 스토리를 발굴한다. 각 부문에서 1차 서류 심사로 프로젝트 세 개를 추린 뒤 SLL 제작진 인터뷰를 거쳐 최종 프로젝트를 선정한다. 해당 작품에는 개발비 60만 대만달러(약 2800만원)가 지원되며, 약 1년간 SLL 소속 프로듀서·작가진이 참여하는 공동개발 과정을 거친다.

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SLL 관계자는 "대만 제작진과 함께 글로벌 시청자를 겨냥한 콘텐츠를 만들겠다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
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