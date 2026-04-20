롯데百 부산본점, 30일까지 '쿼시 홈(Quash Home)' 테마 팝업스토어



전국 최초 신제품 4종 선 출시·부산본점 단독 최대 35% 할인 프로모션

롯데백화점 부산본점이 리빙 카테고리의 신흥 강자로 떠오른 라이프스타일 브랜드 '쿼시(Quash)'의 팝업스토어를 유치해 부산 지역 고객 공략에 나선다.

롯데백화점 부산본점은 오는 30일까지 지하 1층 시그니처 팝업존에서 '쿼시 홈(Quash Home)'을 테마로 한 대규모 팝업스토어를 운영한다. 이번 행사는 청소 롤티슈 시장 점유율 1위를 기록 중인 쿼시의 전 제품군을 한자리에서 만나볼 특별한 기회로 마련됐다.

쿼시. 롯데백화점 부산본점 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 팝업의 가장 큰 관전 포인트는 쿼시의 주력 신제품 4종을 전국에서 가장 먼저 선보인다는 점이다. '쿼시 스퀴지'를 비롯해 '탈취제 선물세트', '미니롤티슈(신규컬러), 다용도 물빠짐 거치대'가 부산본점에서 최초로 공개된다. 또 롯데백화점 부산본점 고객만을 위해 기획된 '단독 기획 세트 6종'은 정가 대비 25%에서 최대 35%까지 할인된 가격으로 판매돼 합리적인 쇼핑 기회를 제공한다.

방문 고객을 위한 현장 이벤트도 대대적으로 전개된다. 3만원 이상 구매 시 신제품 등을 증정하는 럭키드로우 참여권을 제공하며, 10만원 이상 구매 시에는 쿼시 에코백 증정과 함께 무료 배송서비스를 지원한다.

롯데백화점 부산본점은 부피가 큰 청소용품의 특성을 고려해 고객들이 가볍게 쇼핑을 즐길 수 있도록 배송 서비스를 강화했다. 현장에서 직접 수령하는 것은 물론, 기획 세트 2세트 이상 구매 시 배송비 할인 혜택을 제공해 고객들의 쇼핑 만족도를 높일 계획이다.

AD

롯데백화점 한정희 라이프스타일부문장은 "최근 리빙 소품에 대한 관심이 높아짐에 따라 젊은 층 사이에서 큰 인기를 얻고 있는 쿼시의 첫 팝업을 부산에서 선보이게 됐다"며 "앞으로도 트렌디한 브랜드를 지속적으로 발굴해 부산 지역 고객들에게 새로운 쇼핑 경험을 선사할 것"이라고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>