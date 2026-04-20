중처법 2년…中企가 가장 우려하는 사고는 '화재·폭발'

화재 위험 자동 감지 체계 갖춘 기업 10곳 중 2곳에 불과

에스원, '中企 산업현장 안전관리 현황과 인식에 관한 설문' 결과 발표

중소기업이 산업현장에서 가장 우려하는 사고는 '화재·폭발'인 것으로 조사됐다. 하지만 화재 위험 자동 감지 체계를 갖춘 기업은 10곳 중 2곳에 불과한 것으로 파악된다.

20일 에스원은 이 같은 내용을 담은 '중소기업 산업현장 안전관리 현황과 인식에 대한 설문' 결과를 발표했다. 이번 설문은 에스원 서비스를 이용하는 기업 2만여 곳을 대상으로 이달 6일부터 14일까지 진행했으며 총 1337개 기업이 응답했다. 이번 조사는 중대재해처벌법이 5인 이상 사업장까지 확대 시행된 지 2년여가 지난 시점에서, 중소기업이 우려하는 사고 유형과 안전관리 운영상의 어려움, 해결 방향을 살펴보기 위해 진행됐다.

'중대재해처벌법 관련해 안전 대응 체계 준비가 잘 되어 있는가'라는 질문에는 500인 이상 68.4%, 50~500인 미만 64.0%, 5~50인 미만 69.8%가 '준비가 잘 돼 있다'고 응답했다. 다만 72.7%의 기업이 산업현장에서 '근로자 인명 피해'가 우려된다고 답해 현장의 불안은 여전한 것으로 나타났다.

'산업현장에서 우려하는 사고'를 묻는 질문에는 50.6%가 '화재·폭발'을 1순위로 꼽았다. 화재로 이어질 수 있는 과열·정전 등 설비 이상(27.7%)까지 포함하면 응답 기업 10곳 중 8곳이 화재 관련 위험을 우려하고 있었다. 그 이유는 '인명 피해 가능성이 크다'(54.2%)와 '법적 책임이 크다'(30.1%) 등이었다.

화재·폭발 사고 예방을 위해 필요한 대응책으로는 '화재·과열 사전 감지 시스템'(34.2%), '과열·이상 징후 자동 알림'(32.0%), '화재 수신반·스프링클러 원격 모니터링'(22.3%) 순으로 응답했다. 위험 징후를 조기에 감지하고 이상 상황을 즉시 알려주는 선제 대응 체계에 대한 관심이 높은 것으로 풀이된다.

하지만 과열·이상 징후를 사전에 포착할 수 있는 '화재 감지 시스템을 운영한다'는 응답은 20.6%에 그쳤다. 대부분의 현장은 여전히 연기 감지기, 가스 탐지기와 같은 기본 감지 설비에 머물러 있어 우려 수준에 비해 대응 체계가 충분히 뒷받침되지 못하고 있는 것으로 나타났다.

또 안전 대응 체계를 운영하면서 겪는 어려움에 대한 질문에는 응답 기업의 73.4%가 'CCTV 관제 요원 채용·운영 부담'을 꼽았다. 사용하고 있는 CCTV 유형과 운영 방식에 대해선 70.8%는 '녹화 중심 CCTV만 운영한다'고 답했다. CCTV 운영 시 어려운 점으로는 '야간·휴일 CCTV 모니터링'(60.0%)이 1순위로 꼽혔다.

에스원 직원이 산업현장에 설치된 AI CCTV의 주요 기능을 설명하고 있다. 에스원 원본보기 아이콘

에스원 관계자는 "녹화 중심 CCTV는 관제 인력이 24시간 직접 화면을 보고 있어야 하는 만큼, 잠깐의 공백도 대형 사고로 이어질 수 있다"며 "실시간 위험 행동 감지, 작업자 쓰러짐 감지, 안전모 미착용 감지 등 사고를 사전에 예방하는 'AI CCTV'가 야간·휴일 관리 부담을 줄이는 데 도움을 줄 수 있다"고 설명했다.

안전관리 대응 체계 고도화가 어려운 이유로는 응답 기업의 42.8%가 '비용 부담'을 꼽았다. 안전사고 예방 품목 도입 비용을 지원하는 정부의 '안전일터 조성 지원사업'에 대해서는 '잘 알고 있다'는 응답은 15.6%에 그쳤고, '들어본 적은 있지만 자세히 모른다'(54.1%)와 '전혀 모른다'(30.3%)가 전체의 84.4%를 차지했다. 도입 비용 부담을 덜어줄 제도가 마련돼 있지만, 실제 활용으로는 이어지지 못하고 있는 셈이다.

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에스원 관계자는 "고도화된 대응 체계 보급에 힘쓰는 한편, 비용 부담이 걸림돌이 되지 않도록 렌털 서비스를 제공하고 '안전일터 조성 지원사업' 등 정부 지원 제도를 현장에 적극 알려 나가겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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