국내 반려동물 가구 비율, 약 30%

기존 자사몰과 별도 온라인몰 구축

hy는 20일 반려동물 토탈 케어 플랫폼 '큐토펫(QtoPet)'을 론칭했다고 밝혔다.

큐토펫은 사료·간식 판매를 넘어 건강 관리와 질환 예측까지 포함한 생애주기형 서비스다. 회사는 국내 반려동물 가구 비율이 약 30%까지 늘어난 점을 감안해 기존 자사몰 'hy프레딧'과 별도로 전용 온라인 몰을 구축했다.

상품 구성은 프리미엄 사료를 전면에 내세웠다. 독일 브랜드 '애니몬다'와 미국 수의사 얀 폴이 선보인 '닥터폴' 제품을 우선 입점시켰다. 여기에 자사 '펫쿠르트' 브랜드를 통해 수제 간식과 영양 트릿 등 보조사료 라인업도 갖췄다.

기능성 제품도 강화했다. '건강하개 프로젝트 왈 펫밀크' 3종은 hy의 특허 프로바이오틱스 HP7 사균체와 프리바이오틱스를 적용해 위장 건강을 고려한 제품으로 리뉴얼했다.

차별화 포인트는 '케어 서비스'다. 큐토펫은 인공지능(AI) 기반 건강 진단과 마이크로바이옴 분석 기능을 제공한다. 반려동물 사진을 업로드하면 슬개골 질환 등 주요 건강 상태를 분석해주고, 분변 키트를 통한 장내 미생물 분석으로 관절염·피부염 등 7종 질환 가능성까지 예측한다.

AD

hy는 수의사 상담 기능을 도입하고 라이프스타일 용품으로 상품군을 확대해 플랫폼 경쟁력을 강화할 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>